Watykan: Papież: trzeba pomagać społeczeństwu w uzdrowieniu z ataków na życie

"Naszemu społeczeństwu trzeba pomagać w uzdrowieniu ze wszystkich ataków na życie, by było ono chronione w każdej fazie" - powiedział w niedzielę papież Franciszek. Po długiej przerwie odmówił modlitwę Anioł Pański wraz z wiernymi na placu Świętego Piotra.

Po wielu tygodniach Franciszek ponownie stanął w oknie Pałacu Apostolskiego, by odmówić modlitwę z wiernymi. "I znów na placu - powiedział, witając wszystkich. - Jestem zadowolony, że znowu was widzę".

Od końca zeszłego roku papież odmawiał południową modlitwę samotnie w bibliotece, skąd transmitowały ją watykańskie media.

Papież nawiązał do obchodzonego w niedzielę we Włoszech Dnia dla Życia, którego temat w tym roku to "Wolność i życie". "Przyłączam się do biskupów włoskich, przypominając, że wolność jest wielkim darem, jaki dał nam Bóg, by poszukiwać i osiągać dobro swoje i innych, począwszy od pierwszorzędnego dobra życia" - mówił Franciszek.

"Naszemu społeczeństwu trzeba pomagać w uzdrowieniu ze wszystkich ataków na życie, by było ono chronione w każdej fazie" - podkreślił.

Jego zdaniem niepokojąca jest "zima demograficzna" we Włoszech, gdzie - jak przypomniał - "liczba urodzeń spadła, a przyszłość jest zagrożona". "Starajmy się, aby ta demograficzna zima skończyła się i by rozkwitła na nowo wiosna chłopców i dziewczynek" - apelował.

Franciszek mówił też o przypadającym 11 lutego Światowym Dniu Chorego. Podkreślił, że "troska o wszystkich chorych nie jest dla Kościoła działalnością opcjonalną, czymś dodatkowym", ale "stanowi integralną część jego misji".

"Rzeczywistość, w jakiej żyjemy na całym świecie z powodu pandemii (koronawirusa) czyni ten przekaz o koniecznej misji Kościoła szczególnie aktualnym - podkreślił papież. - Nie zapominajmy, że patrzenie na drugą osobę z góry dozwolone jest tylko wtedy, gdy podaje się jej rękę, by pomóc jej wstać. To jest misja Kościoła". Franciszek zauważył, że Jezus pokazuje swoje panowanie "nie z dystansu, ale w bliskości, czułości, współczuciu".

Ojciec Święty zaapelował także o podjęcie działań w związku z "dramatyczną sytuacją", w jakiej znaleźli się migranci, zwłaszcza nieletni, na tzw. bałkańskim szlaku. "Niech tym kruchym i bezbronnym istotom nie zabraknie potrzebnej opieki i preferencyjnych kanałów humanitarnych" - wezwał.

Papież wyraził zaniepokojenie sytuacją w Birmie, gdzie doszło niedawno do zamachu stanu, i poprosił o modlitwę za kraj, który odwiedził w 2017 roku. "W tym tak delikatnym momencie pragnę raz jeszcze zapewnić o mojej duchowej bliskości, modlitwie i solidarności z narodem - podkreślił. - Modlę się o to, aby ci, którzy są odpowiedzialni za kraj ze szczerą chęcią oddali się na służbę dobru wspólnemu, krzewiąc sprawiedliwość społeczną i stabilność państwową na rzecz harmonijnego współistnienia demokratycznego".

Z Rzymu Sylwia Wysocka