Watykan: Papież: trzeba przełamać wewnętrzną głuchotę, by usłyszeć krzyk cierpienia najsłabszych

Papież Franciszek podczas mszy odprawionej z okazji przypadającego w niedzielę VI Światowego Dnia Ubogich apelował o to, by "przełamać wewnętrzną głuchotę, która nie pozwala słyszeć stłumionego krzyku cierpienia najsłabszych". "Również dzisiaj żyjemy w zranionych społeczeństwach - mówił - i jesteśmy świadkami przemocy, niesprawiedliwości i prześladowań".

W czasie mszy w bazylice watykańskiej Franciszek przestrzegał przed pokusą odczytywania najbardziej dramatycznych wydarzeń w sposób katastroficzny: "tak, jakbyśmy zbliżali się do końca świata i nie warto było już angażować się w nic dobrego".

Jak wyjaśnił takie myślenie prowadzi do tego, że pozwalamy na to, aby kierował nami lęk i "być może z chorobliwą ciekawością szukamy odpowiedzi w bredniach magów lub w horoskopach" albo "polegamy na wymyślnych teoriach głoszonych przez jakiegoś +mesjasza+".

Papież podkreślił: "Jeśli historia ludzkości jest naznaczona przez dramatyczne wydarzenia, cierpienie, wojny, rewolucje i klęski, to równie prawdziwe - mówi Jezus - jest to, że to wszystko nie jest końcem". Zachęcał do tego, by nie ulegać lękowi ani nie poddać się defetyzmowi. Dodał, że chrześcijanin w obliczu próby zadaje sobie pytania: "Co mówi do nas Pan przez ten moment kryzysu?" i "Co konkretnie mogę uczynić dobrego?".

Chrześcijańskie - zaznaczył Franciszek - jest to, by "nie być ofiarą tego, co się dzieje, ale wykorzystać szansę, która kryje się we wszystkim, co nas spotyka".

Jak mówił, dobro należy budować wychodząc także z negatywnych sytuacji.

"Każdy kryzys jest sposobnością i stwarza szanse na rozwój" - dodał.

Papież podkreślił, że Jezus zachęca do refleksji: "Co czynisz, gdy wokół siebie widzisz wydarzenia niepokojące, gdy wybuchają wojny i konflikty, gdy występują trzęsienia ziemi, głód i zarazy. Czy szukasz rozrywki, aby o tym nie myśleć? Czy bawisz się, aby się nie angażować? Czy odwracasz się w inną stronę, żeby nie widzieć?".

"Musimy stawić czoła kryzysowi wywołanemu przez zmiany klimatyczne i pandemię (...) również dzisiaj widzimy, jak ludzie powstają przeciwko ludziom i z udręką patrzymy, jak bardzo poszerzyły się konflikty, jak wojny powodują śmierć tak wielu niewinnych ludzi i pomnażają truciznę nienawiści" - zaznaczył Franciszek.

Prosił: "Nie słuchajmy proroków zagłady, nie dajmy się oczarować syrenom populizmu".

"Zapalajmy światła nadziei pośród ciemności" - wezwał Franciszek.