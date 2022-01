Watykan: Papież: trzeba przywrócić godność i wartość pracy

Papież Franciszek powiedział w środę, że "praca jest często zakładnikiem niesprawiedliwości społecznej". Podczas audiencji generalnej w Watykanie apelował o przywrócenie godności oraz wartości pracy i zapewnienie wszystkim możliwości "zarobienia na chleb".

W katechezie na temat postaci świętego Józefa papież przypomniał, że ewangeliści Mateusz i Marek opisują go jako "cieślę" lub "stolarza", a Jezus wykonywał także ten zawód.

"Ten fakt biograficzny dotyczący Józefa i Jezusa nasuwa mi na myśl wszystkich robotników świata, zwłaszcza tych, którzy wykonują ciężką pracę w kopalniach i fabrykach; tych, którzy są wyzyskiwani poprzez pracę na czarno; ofiary wypadków w pracy; dzieci zmuszane do pracy i tych, którzy przeszukują wysypiska w poszukiwaniu czegoś, co mogą wymienić" - dodał Franciszek.

Zwrócił uwagę, że szerzy się zjawisko pracy na czarno oraz wyzyskiwania dzieci, zmuszanych do tego, by pracowały jak dorośli. Te osoby są pozbawiane godności - wskazał. "Myślmy o tych naszych braciach, to dziś dzieje się na świecie" - oświadczył papież.

Zaznaczył: "Myślę także o tych, którzy są bez pracy, słusznie czują się zranieni w swej godności, bo nie znajdują zajęcia. Wielu młodych ludzi, wielu ojców i wiele matek przeżywa dramat braku pracy pozwalającej na spokojne życie. Często jej poszukiwanie staje się tak dramatyczne, że doprowadza do utraty wszelkiej nadziei i chęci do życia".

Jak podkreślił, "w czasach pandemii wiele osób straciło pracę, a niektórzy przytłoczeni przez ciężar nie do udźwignięcia, doszli do tego, że odebrali sobie życie".

"Dzisiaj chciałbym wspomnieć o nich wszystkich i o ich rodzinach" - wyjaśnił.

Zdaniem Franciszka zbyt mała jest świadomość, że praca to kluczowy element życia ludzkiego. "Służy nie tylko zapewnieniu godziwego utrzymania; to także miejsce, w którym wyrażamy siebie, czujemy się użyteczni" - wskazał.

"Niestety praca jest często zakładnikiem niesprawiedliwości społecznej i bardziej zamiast środkiem humanizacji, staje się peryferiami egzystencjalnymi" - zauważył.

Papież położył nacisk na to, że należy zastanowić się, co można zrobić, by przywrócić wartość pracy i by została ona "uwolniona od logiki czystego zysku i była postrzegana jako prawo oraz podstawowy obowiązek osoby, wyrażający i podnoszący jej godność".

Zwracając się do Polaków, Franciszek powiedział: "Wraz ze św. Józefem cieślą prośmy Pana, aby dzisiejszy świat był coraz bardziej wrażliwy na ludzką i duchową wartość pracy".

Przytoczył słowa świętego Jana Pawła II: "Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia".

Z Rzymu Sylwia Wysocka