Watykan: Papież: tylko miłość leczy życie

"Tylko miłość leczy życie" - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w niedzielę. Mówił, że czas pandemii pokazał, jak ważne są relacje z innymi osobami. Zapewnił o o swej modlitwie za ofiary i poszkodowanych w wyniku huraganu w Czechach.

Zwracając się do osób przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański papież mówił o opisanym w Ewangelii uzdrowieniu ciężko chorej kobiety przez Jezusa.

Podkreślił nawiązując do pandemii, że choroba jest nadal w centrum wydarzeń. "Co jest największą chorobą życia? Rak? Pandemia? Nie, największą chorobą życia jest brak miłości"- stwierdził.

Franciszek zauważył: "Ileż to razy rzucamy się na błędne lekarstwa, by zaspokoić nasz brak miłości. Myślimy, że szczęście przyniosą nam sukces i pieniądze, ale miłości się nie kupuje. Szukamy schronienia w wirtualnym świecie, ale miłość jest czymś konkretnym".

"Nie akceptujemy siebie i ukrywamy się za zewnętrznym makijażem, ale miłość to nie wygląd. Szukamy rozwiązań u magików i guru, po to, by znaleźć się potem bez pieniędzy i bez pokoju" - mówił papież.

Zachęcał, by szukać kontaktu z Jezusem. "Zwłaszcza w obecnych czasach zrozumieliśmy, jak ważne są kontakty, relacje"- dodał Franciszek.

Wyjaśnił: "Wchodząc w zażyłość z Jezusem, zostajemy uzdrowieni w naszych uczuciach".

Papież zwrócił się do wiernych: "Siostro, bracie, pozwól Jezusowi spojrzeć i uzdrowić twoje serce. A jeśli już doświadczyłeś jego czułego spojrzenia na ciebie, naśladuj go, czyń tak, jak on czynił. Rozejrzyj się wokół siebie: zobaczysz, że wiele osób, które mieszkają w pobliżu ciebie, czują się zranione i samotne, potrzebują tego, by poczuć się kochane".

"Jezus prosi cię, abyś spojrzał na nie nie tylko z zewnątrz, ale prosto do serca; spojrzeniem nie osądzającym, ale akceptującym, bo tylko miłość leczy życie" - powiedział.

"Niech Matka Boża pomoże nam zanieść czułość zranionym w sercu i nie osądzać osoby, innych", "nie osądzać i pozwolić żyć; miłujcie innych i starajcie się żyć z miłością" - wezwał papież.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański powiedział: "Zapewniam o swej bliskości ludność południowo-wschodniej Republiki Czeskiej, dotkniętą silnym huraganem. Modlę się za zmarłych i za rannych oraz za tych, którzy musieli opuścić swoje poważnie zniszczone domy".

Nawiązując do wtorkowej uroczystości świętych Piotra i Pawła, patronów Stolicy Apostolskiej Franciszek wezwał : "Proszę was, byście modlili się za papieża. Módlcie się w specjalny sposób. Papież potrzebuje waszych modlitw".

"Dziękuję, wiem, że to zrobicie" - dodał.

Mówił też o obchodzonym w niedzielę dniu modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie, który jest inicjatywą Komitetu Biskupiego "Iustitia et Pax" przy Radzie Katolickich Patriarchów Bliskiego Wschodu.

Z okazji tego dnia - powiedział Franciszek - "zachęcam wszystkich, aby błagali Boga o miłosierdzie i pokój w tym regionie. Niech Pan podtrzymuje wysiłki tych, którzy pracują na rzecz dialogu i braterskiego współżycia na Bliskim Wschodzie, gdzie wiara chrześcijańska zrodziła się i żyje mimo cierpień. Niech Bóg zawsze obdarza te umiłowane narody męstwem, wytrwałością i odwagą".

Pozdrawiając wiernych na placu Świętego Piotra papież odnotował między innymi obecność Polaków.

Z Rzymu Sylwia Wysocka