Watykan: Papież: W maju modlimy się o ustanie pandemii

Papież Franciszek zachęcił w niedzielę wiernych do udziału w maratonie modlitw w maju w intencji zakończenia pandemii. Miesiąc modlitw w sanktuariach świata zainaugurował w sobotę podczas sugestywnej ceremonii w bazylice Świętego Piotra.

Zwracając się do wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na południową modlitwę Regina coeli, papież powiedział: "Weszliśmy w miesiąc maj, w którym pobożność ludowa wyraża na wiele sposobów oddanie Najświętszej Maryi Pannie. W tym roku będzie go charakteryzował maraton modlitewny w ważnych sanktuariach maryjnych po to, by błagać o ustanie pandemii".

"Wczoraj wieczorem przewodniczyłem pierwszemu etapowi w bazylice Świętego Piotra" - przypomniał Franciszek.

W poniedziałek modlitwę w intencji zakażonych i chorych poprowadzi sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie.

Papież odnotował następnie inicjatywę, która - jak wyznał - jest bliska jego sercu. Ogłosił, że Kościół w Birmie zachęca do modlitwy w intencji tego kraju.

"W tym miesiącu prosimy naszą Matkę Niebieską, by przemówiła do serc wszystkich odpowiedzialnych za Birmę, aby znaleźli odwagę do podążania drogą spotkania i pojednania" - mówił Franciszek, nawiązując do kryzysu politycznego i tłumienia manifestacji w tym kraju.

Nawiązał także do piątkowej beatyfikacji w Caracas w Wenezueli lekarza Jose Gregorio Hernandeza Cisnerosa (1864-1919). Podkreślił, że był on "pełen nauki i wiary".

"Potrafił rozpoznać w chorych oblicze Chrystusa i jak Dobry Samarytanin pomagał im z ewangeliczną miłością. Niech jego przykład pomoże nam troszczyć się o tych, którzy cierpią na ciele i na duchu" - dodał papież.

Złożył życzenia obchodzącym Wielkanoc prawosławnym i wiernym katolickich Kościołów wschodnich oraz łacińskich.

"Niech Zmartwychwstały Pan napełni ich światłem i pokojem i pocieszy wspólnoty żyjące w szczególnie trudnych sytuacjach" - powiedział Franciszek.

Skierował też pozdrowienie dla włoskiego stowarzyszenia Meter, zwalczającego pedofilię i wszelkie wykorzystywanie dzieci. "Zachęcam do kontynuowania zaangażowanie na rzecz dzieci, ofiar przemocy i wyzysku" - podkreślił.

Na placu Świętego Piotra zgromadziło się na znacznie więcej osób niż w minionych tygodniach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka