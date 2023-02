Watykan: Papież: wojna na Ukrainie to olbrzymie okrucieństwo

Wojna na Ukrainie jest "straszna; to olbrzymie okrucieństwo" - powiedział papież Franciszek, cytowany we wtorek przez portal Vatican News. "Jest tam wielu najemników, którzy walczą, niektórzy są bardzo okrutni" - dodał. Papież podkreślił, że torturowane są dzieci.

"Wiele dzieci, które przebywają we Włoszech ze swoimi matkami, uchodźcy, przybywają na spotkanie ze mną. Nie widziałem nigdy ukraińskiego dziecka, które się śmieje. Dlaczego te dzieci się nie śmieją? Co one widziały? To przerażające, naprawdę przerażające" - powiedział papież belgijskiemu tygodnikowi katolickiemu "Tertio". Jego słowa publikuje portal watykańskich mediów.

Franciszek dodał: "Ci ludzie cierpią, cierpią z powodu agresji".

Zaznaczył, że jest w kontakcie z Ukraińcami.

"Prezydent Wołodymyr Zełenski przysłał na rozmowy ze mną różne delegacje. My stąd robimy to, co możemy, by pomóc ludności. Ale cierpienie jest bardzo duże" - stwierdził papież.

Oświadczył też: "Pamiętam to, co mówili moi rodzice: +wojna to szaleństwo". Nie ma innej definicji".

Przypomniał, że "Watykan wziął sobie do serca ten konflikt od pierwszego dnia. Dzień po inwazji udałem się osobiście do ambasady rosyjskiej. To coś, czego nigdy nie zrobił papież i czego papież normalnie nie robi".

"Wyraziłem także moją gotowość pojechania do Moskwy i uczynienia, aby konflikt nie był kontynuowany. Od początku do dzisiaj Watykan był zawsze w centrum działań" - zapewnił Franciszek. Zaznaczył, że kilku kardynałów udało się już na Ukrainę, a sześć razy był tam z pomocą dla jej ludności kardynał Konrad Krajewski.

"Jednocześnie nie przestajemy rozmawiać z narodem rosyjskim, by coś zrobić" - dodał papież nie przedstawiając szczegółów.

"Każda wojna jest porażką. Ale nie wyciąga się z tego lekcji. A teraz, kiedy przeżywamy następną blisko nas, należy mieć nadzieję, że - jeśli Bóg da - wyciągniemy wreszcie lekcję. To wszystko zaczęło się od Kaina i Abla i trwa, wciąż trwa. Dla mnie to bardzo bolesne, bardzo bolesne i nie mogę stać po jednej stronie czy po drugiej. Wojna jest złem samym w sobie" - oświadczył papież.

Z Watykanu Sylwia Wysocka