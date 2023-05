Watykan: Papież wyraził ubolewanie z powodu przyjęcia w Portugalii ustawy o prawie do eutanazji

Papież Franciszek wyraził w sobotę ubolewanie z powodu zatwierdzenia przez parlament Portugalii ustawy legalizującej eutanazję. Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa zapowiedział, że ją podpisze. Papież udaje się w sierpniu do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży.

Podczas spotkania w Watykanie z przedstawicielkami kobiecych organizacji katolickich papież przypomniał, że 13 maja obchodzona jest uroczystość Matki Bożej Fatimskiej w rocznicę objawień.

"To bardzo smutny dzień, bo ogłasza się prawo do zabijania" - stwierdził Franciszek. Jak dodał, Portugalia dołącza "do długiej listy państw", gdzie uchwalono podobne ustawy.

W piątek prezydent Portugalii wyjaśnił, że nie powoła się na przysługującą mu w przepisach klauzulę sumienia i podpisze ustawę.

Od 2017 r. Zgromadzenie Republiki zatwierdzało już pięciokrotnie ustawę legalizującą eutanazję. Dwukrotnie wetował ją prezydent, zaś dwa razy Trybunał Konstytucyjny orzekał, że przepisy te są niezgodne z ustawą zasadniczą.

Przyjęta w piątek przez izbę ustawa przewiduje, że osoba, która zostanie dopuszczona do tzw. śmierci wspomaganej, będzie musiała przejść rozmowy z komisją lekarską, natomiast ta musi stwierdzić u pacjenta "cierpienie o dużym stopniu intensywności".