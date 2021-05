Watykan: Papież zaapelował o przerwanie przemocy w Jerozolimie

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o położenie kresu przemocy w Jerozolimie, gdzie od kilku dni trwają starcia między palestyńskimi demonstrantami i izraelską policją. "Dosyć starć"- wezwał papież.

Zwracając się do wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na południową modlitwę Regina coeli papież powiedział: "Śledzę z zaniepokojeniem wydarzenia w Jerozolimie. Modlę się o to, by było to miejsce spotkania, a nie gwałtownych starć, miejsce modlitwy i pokoju".

"Zachęcam wszystkich, by poszukiwali rozwiązań podzielanych przez wszystkich po to, aby wieloreligijna i wielokulturowa tożsamość Świętego Miasta była respektowana i by zwyciężyło braterstwo" - dodał Franciszek.

"Przemoc wywołuje tylko przemoc. Dosyć starć"- wezwał papież.