Watykan: Papież zachęca Cyryla do wysiłków na rzecz ochrony wartości i godności życia

Papież Franciszek w przesłaniu do patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla zachęcił go do wspólnych wysiłków na rzecz "ochrony wartości i godności każdego życia ludzkiego". Rosyjskie media ogłosiły we wtorek tekst papieskiego przesłania do rosyjskiego patriarchy z okazji uroczystości Cyryla i Metodego.

"Uroczystość świętego Cyryla, wielkiego apostoła Słowian, jest dla mnie okazją do wysłania pozdrowień i zapewnień o mojej modlitwie za Waszą Świątobliwość i za Kościół powierzony jego opiece duszpasterskiej" - napisał papież, którego słowa cytuje też włoska Ansa.

Następnie dodał: "W tych dniach modlę się do naszego Ojca w Niebiosach o to, aby Duch Święty nas odnowił i umocnił w służbie Ewangelii, zwłaszcza w naszych wysiłkach, by chronić wartość i godność każdego życia ludzkiego".

Życzenia Franciszek zakończył modlitwą do Boga o "dar mądrości", "abyśmy byli zawsze skromnymi robotnikami w Winnicy Pana".

Z Watykanu Sylwia Wysocka