Watykan: Papież zapowiedział, że w lutym odwiedzi Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy

Papież Franciszek zapowiedział we wtorek, że na początku lutego przyszłego roku odwiedzi Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy. Do obu tych afrykańskich krajów miał pojechać w lipcu, ale podróż została odwołana z powodu jego kłopotów z poruszaniem się.

Podczas zorganizowanej online rozmowy ze studentami uniwersytetów w Afryce pod hasłem "Budowanie mostów" papież podkreślił, że wcześniej lekarz zabronił mu podróży z powodu kłopotów z kolanem.

"Teraz daję radę chodzić, o lasce, ale udaje mi się" - dodał Franciszek.

W czwartek papież wyruszy w czterodniową podróż do Bahrajnu w Zatoce Perskiej. To jego ostatnia zapowiedziana na ten rok wizyta, po podróżach na Maltę, do Kanady i Kazachstanu.

Z Watykanu Sylwia Wysocka