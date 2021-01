Watykan: Papież zasmucony zamachami w Bagdadzie potępia ich okrucieństwo

Papież Franciszek jest głęboko zasmucony zamachami bombowymi w Bagdadzie w czwartek- napisał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie do prezydenta Iraku Barhama Saliha. W dwóch atakach zginęły co najmniej 32 osoby, a 110 zostało rannych.

Do zamachów na ruchliwym targu w stolicy Iraku doszło na półtora miesiąca przed planowaną podróżą papieża do tego kraju. Bagdad ma być jednym z etapów jego wizyty w dniach od 5 do 8 marca.

W depeszy wystosowanej w imieniu Franciszka kardynał Parolin napisał do irackiego prezydenta, że papież "potępiając bezsensowny akt okrucieństwa, modli się za ofiary i ich rodziny, za rannych i za ratowników niosących pomoc".

"Ufając w to, że wszyscy będą kontynuować pracę, by przezwyciężyć przemoc braterstwem, solidarnością i pokojem, papież Franciszek prosi o błogosławieństwo Najwyższego dla tego kraju i jego mieszkańców" - dodał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

W środę Watykan potwierdził przygotowania do podróży Franciszka do Iraku i przekazał informacje logistyczne akredytowanym dziennikarzom. Dokładny program pielgrzymki nie jest jeszcze znany.

Z Rzymu Sylwia Wysocka