Watykan: "Pielgrzymi nadziei" - motto Roku Świętego 2025

"Pielgrzymi nadziei" - takie hasło widnieje na zaprezentowanym we wtorek w Watykanie logo Roku Świętego 2025, ogłoszonego przez papieża Franciszka. Logo przedstawia cztery figury symbolizujące ludzkość z czterech krańców świata; nakładają się one na siebie, co jest wyrazem solidarności i braterstwa, które muszą łączyć narody - wyjaśniono.

Na logo jest też krzyż "nie tylko jako znak wiary, która obejmuje, ale także nadziei, której nie można nigdy porzucić, bo potrzebujemy jej zawsze, a zwłaszcza w najtrudniejszych momentach" - głosi nota. Wyjaśniono w niej, że krzyż nie jest prosty, ale przechyla się ku ludzkości, "wychodząc jej naprzeciw i nie zostawiając jej samej"; krzyż przechodzi u swej podstawy w kotwicę, która często wykorzystywana jest jako "metafora nadziei".

Kolejny znak na logo to fale jako symbol, że "pielgrzymowanie przez życie nie zawsze odbywa się na spokojnych wodach".

Nadzieję symbolizuje też kolor zielony motta "Pielgrzymi nadziei".

Arcybiskup Rino Fisichella, do niedawna przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, powiedział podczas prezentacji logo, że papież Franciszek poprosił, aby dwa lata poprzedzające Jubileusz Roku 2025 poświęcić wskazanej przez niego tematyce. Rok 2023 będzie dedykowany przeglądowi czterech Konstytucji Soboru Watykańskiego II, aby - jak dodał dostojnik - "Kościół mógł na nowo oddychać jego głębokim i aktualnym nauczaniem". Przypomniał, że 11 października przyszłego roku przypadnie 60. rocznica inauguracji Soboru.

Rok 2024 będzie poświęcony modlitwie, by pielgrzymi mogli przygotować się do Jubileuszu.

"Te dwa lata potrzebne są także po to, aby uczynić z Rzymu i Włoch miasto i kraj, które po raz kolejny mogą pokazać wszystko, co mają najlepszego, wraz z ich tradycją gościnności" - dodał abp Fisichella.

Poprzedni Rok Święty obchodzony był w roku 2000 pod przewodnictwem św. Jana Pawła II.

Z Rzymu Sylwia Wysocka