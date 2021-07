Watykan: Pilotażowy projekt oceny pracowników

W Watykanie rozpoczyna się realizacja pilotażowego projektu oceny zatrudnionych tam osób pod kątem "operatywności, kompetencji i zachowania" - podała w czwartek włoska agencja Ansa. Ma to związek z oczekiwaną reformą Kurii Rzymskiej.

Przegląd kadr w urzędach i instytucjach Watykanu to inicjatywa Sekretariatu do spraw Gospodarczych, a list w tej sprawie do ich wszystkich przełożonych napisał prefekt ksiądz Juan Antonio Guerrero Alves.

Podkreślił on, że postęp w przygotowaniach reformy Kurii Rzymskiej wymaga odnowienia jej struktur i organizacji oraz "nowych kompetencji", a także szkolenia technicznego i zawodowego.

Przygotowano specjalny formularz, w którym wpisana zostanie ocena oraz samoocena pracownika w skali od 1 do 5.

Ocena pracowników na razie przeprowadzona zostanie w niektórych urzędach Kurii Rzymskiej.

W urzędach i instytucjach Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego pracuje około 4800 osób, duchownych i świeckich.