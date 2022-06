Watykan: podróż papieża do Afryki została przełożona

Planowana na 2-7 lipca podróż papieża Franciszka do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego została przełożona na późniejszy termin - ogłosił w piątek Watykan. Wyjaśniono, że papież podjął tę decyzję za radą lekarzy.

Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni przekazał dziennikarzom: "Przychylając się do prośby lekarzy, by nie zniweczyć rezultatów trwającej terapii kolana Ojciec Święty z żalem musi przełożyć podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego, przewidzianą na 2-7 lipca, na nowy termin, który zostanie ustalony".

Od dłuższego czasu z powodu poważnych problemów z kolanem papież porusza się na wózku.