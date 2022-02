Watykan: Polacy modlili się przy grobie św. Jana Pawła II w intencji Ukrainy

Polacy zebrani w czwartek rano na mszy przy grobie świętego Jana Pawła II w bazylice watykańskiej modlili się w intencji Ukrainy, która kilka godzin wcześniej została zaatakowana przez siły rosyjskie. Mszy przewodniczył metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś.

Na mszę w kaplicy Świętego Sebastiana przybyli polscy pielgrzymi i przedstawiciele duchowieństwa z Rzymu.

W kazaniu arcybiskup Ryś powiedział odnosząc się do wiadomości o rosyjskiej inwazji: "Zachowujcie pokój między sobą. Będziemy pewnie dzisiaj wiele debatować, rozmawiać o Ukrainie , o tym, co tam się dzieje. Będziemy wypowiadać swoje osądy".

"Zachowujcie pokój między sobą. Być może to jest ta mała rzecz, od której możemy zacząć, od której- kto wie- czy nie zależy pokój na świecie. Ktoś powie: +_Nie mam wpływu na to, co się dzieje na Ukrainie, nie mam wpływu na to , co postanawia pan Putin+. Nie, nie masz. Ale masz rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje między tobą a twoim bratem"- mówił arcybiskup Łodzi.

Powtórzył na zakończenie: "Zachowujcie pokój między sobą".