Watykan: Poprawia się stan zdrowia kardynała Konrada Krajewskiego

Poprawia się stan zdrowia papieskiego jałmużnika kardynała Konrada Krajewskiego, przebywającego w rzymskiej klinice Gemelli na obserwacji z powodu zapalenia płuc wywołanego przez koronawirusa. Poinformował o tym w poniedziałek współpracujący z nim lekarz.

Dyrektor naukowy rzymskiej kliniki San Gallicano profesor Aldo Morrone powiedział w telewizji RAI, że rozmawiał z kardynałem Krajewskim, który "czuje się znacznie lepiej".

"Czeka na kolejny test, błogosławi nas wszystkich i ma nadzieję, że będzie mógł jak najszybciej powrócić do osób słabych, by im pomagać" - dodał włoski lekarz, odnosząc się do dobroczynnej działalności polskiego kardynała.

Po tym, gdy zakażenie koronawirusem stwierdzono u papieskiego jałmużnika oraz u gubernatora Państwa Watykańskiego kardynała Giuseppe Bertello, papież Franciszek został poddany testowi - informowały wcześniej źródła watykańskie.

W poniedziałek ogłoszono, że zakażony jest metropolita Bolonii kardynał Matteo Zuppi.