Premier Węgier Viktor Orban przybył we wtorek do bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, by złożyć hołd emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI, którego ciało tam wystawiono.

Szef węgierskiego rządu to pierwszy zagraniczny polityk, który przyjechał prywatnie oddać hołd Benedyktowi XVI na dwa dni przed uroczystościami pogrzebowymi.

W kolejce do bazyliki Świętego Piotra stoją setki ludzi, by pożegnać zmarłego w sobotę emerytowanego papieża.