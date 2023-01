Watykan: Prezydent i premier Włoch oddali hołd zmarłemu Benedyktowi XVI

Prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni oddali w poniedziałek hołd zmarłemu emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI, którego ciało wystawiono w poniedziałek w bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

Rano do bazyliki przybył prywatnie prezydent Mattarella, by złożyć hołd pierwszemu w dziejach emerytowanemu papieżowi. Pół godziny później do bazyliki przyszła premier Meloni.

Od rana w kilkusetmetrowej kolejce do bazyliki stoją na placu Świętego Piotra setki wiernych. To zarówno rzymianie, jak i turyści i pielgrzymi z całego świata. Są wśród nich Polacy.

Ciało papieża Ratzingera będzie wystawione do środy. Dzień później odbędą się uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Z Watykanu Sylwia Wysocka