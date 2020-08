Watykan przeciwko zmianie formuły chrztu

Chrzest udzielony przy użyciu formuły „My ciebie chrzcimy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” nie jest ważny i musi być powtórzony - orzekła w czwartek watykańska Kongregacja Nauki Wiary. W ten sposób sprzeciwiła się nadużyciom liturgicznym.

Watykan ogłosił tekst dokumentu wydanego przez Kongregację przy aprobacie papieża Franciszka.

W tekście tym wyjaśniono, że kiedy ksiądz wypowiada słowa "Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" podkreśla w ten sposób znak obecności Chrystusa oraz to, że to on sam chrzci.

Wyjaśniono zatem, że słowo "my" wskazujące na znaczenie wspólnotowe nie jest ważne.

Kongregacja Nauki Wiary przypomniała nauczanie Soboru Watykańskiego II, zgodnie z którym nikt, także kapłan, nie może sam niczego dodawać ani zmieniać w liturgii.