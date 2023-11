Watykan: Przedstawicielka rodzin zakładników podziękowała papieżowi za starania na rzecz ich uwolnienia

Przedstawicielka rodzin zakładników porwanych w Izraelu przez Hamas podziękowała papieżowi Franciszkowi za starania na rzecz ich uwolnienia. Słowa wdzięczności, szacunku i uznania skierowane przez Rachel Goldberg-Polin opublikowały w piątek watykańskie media.

Od ponad miesiąca papież często apeluje o natychmiastowe uwolnienie około 240 zakładników uprowadzonych przez Hamas, który zaatakował Izrael.

Jak dodała reprezentantka rodzin w przesłaniu do papieża, są oni "żywcem pochowani pod Strefą Gazy". Tak odniosła się do tuneli wykorzystywanych przez Hamas.

Goldberg-Polin, matka porwanego 23-latka, powiedziała, że zakładnicy są wyznawcami różnych religii, w tym islamu, judaizmu i chrześcijaństwa.

"I to są istoty ludzkie. To dzieci Boże" - dodała.

Rachel Goldberg-Polin zapewniła, że bardzo docenia starania papieża o to, by "sprowadzić wszystkich do domów ich rodzin".