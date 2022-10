Watykan: Rekordowy napływ pielgrzymów i turystów do bazyliki Św. Piotra

Od czerwca nie było ani jednego dnia, w którym liczba osób odwiedzających bazylikę Świętego Piotra byłaby niższa niż 47 tysięcy - poinformował jej archiprezbiter, kardynał Mauro Gambetti. Zapowiedział, że wkrótce zostanie utworzone dodatkowe wejście dla idących na modlitwę czy na mszę.

Ponad dwa i pół roku od wybuchu pandemii Watykan, podobnie jak Rzym, przeżywa masowy napływ turystów. Do bazyliki Świętego Piotra przybywają dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata, którzy często stoją w długich kolejkach do bramek kontrolnych, a następnie do wejścia.

Napływ nie zmniejszył się po zakończeniu sezonu wakacyjnego.

Kardynał Gambetti wyjaśnił podczas spotkania z dziennikarzami, że prawdopodobnie w najbliższych tygodniach zostanie zorganizowana podwójna kolejka do bazyliki; jedna dla pielgrzymów i turystów przybywających z zamiarem zwiedzania, druga dla tych, którzy wchodzić będą na modlitwę, do spowiedzi lub na mszę. Ma to usprawnić wejście oraz wizytę w środku.

W Watykanie rozpoczęły się już przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2025. W Roku Świętym, ogłoszonym przez papieża Franciszka, oczekuje się milionów pielgrzymów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka