Watykan: Różaniec z papieżem w intencji zakończenia pandemii i powrotu nadziei

Papież Franciszek odmówił w sobotę w Ogrodach Watykańskich modlitwę różańcową w intencji zakończenia pandemii koronawirusa. Modlił się za zmarłych i za personel medyczny. Watykan połączył się telemostem z ponad 40 sanktuariami na świecie, w tym z Jasną Górą w Częstochowie.

W spotkaniu modlitewnym przed grotą Lourdes uczestniczyło około 100 osób, wśród nich przedstawiciele grup zawodowych zaangażowanych w walkę z Covid-19 i osoby, które ucierpiały z powodu tej choroby.

Papież modlił się do Matki Bożej o "uwolnienie od wszelkiego niebezpieczeństwa". "Spraw, aby Ojciec Miłosierny interweniował swą wszechmogącą ręką, by uwolnić nas od tej straszliwej pandemii tak, by życie mogło powrócić w spokoju na codzienne tory", "by powrócił horyzont nadziei i pokoju" - mówił Franciszek.

Prosił o pocieszenie dla tych, którzy opłakują swych bliskich zmarłych; "pochowanych czasem w sposób, który rani duszę" - dodał.

Modlił się o wsparcie tych, którzy przeżywają niepokój o przyszłość z powodu konsekwencji pandemii dla gospodarki i pracy.

"Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, cały personel medyczny, wolontariuszy, którzy w tym okresie kryzysu są na pierwszej linii i narażają swoje życie, by ratować życie innych" - podkreślił papież. Modlił się za przedstawicieli duchowieństwa towarzyszących chorym.

"Oświeć umysły mężczyzn i kobiet nauki, by znaleźli odpowiednie rozwiązania, by wygrać z chorobą" - modlił się Franciszek.

Różaniec z papieżem odmówili lekarz pulmonolog i pielęgniarka, farmaceuta, wolontariusz Obrony Cywilnej z rodziną, kapelan rzymskiego szpitala zakaźnego, mężczyzna i zakonnica wyleczeni z Covid-19, a także kobieta, której matka zmarła w czasie epidemii. Środowisko dziennikarzy reprezentowała watykanistka stacji telewizyjnej Rai News 24 Vania De Luca.

Była także rodzina, w której przed miesiącem, w szczycie kryzysu epidemicznego urodziło się dziecko; chłopiec o imieniu Jacopo. Jego obecność "daje nadzieję" - powiedział watykańskim mediom przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji arcybiskup Rino Fisichella.

W trakcie różańca połączono się z ponad 40 sanktuariami na całym świecie, z których obraz widoczny był na telebimie ustawionym przy grocie. W modlitwie z papieżem uczestniczyły między innymi sanktuaria w Aparecidzie w Brazylii, Lujan w Argentynie, Fatimie, Lourdes, Pompejach, Waszyngtonie, a także Jasna Góra w Częstochowie.

Była to uroczystość pod przewodnictwem z udziałem największej liczby osób od początku kryzysu epidemicznego. Prawie wszyscy mieli maseczki ochronne.

Ponad dwa miesiące wcześniej, 27 marca Franciszek modlił się samotnie na placu Świętego Piotra o zakończenie pandemii koronawirusa.

Z Watykanu Sylwia Wysocka