Watykan: Rozpoczęło się światowe spotkanie na rzecz braterstwa na placu Świętego Piotra

Na placu Świętego Piotra rozpoczęło się w sobotę po południu z udziałem ponad 30 laureatów Nagrody Nobla z wielu krajów oraz tysięcy wiernych światowe spotkanie na rzecz ludzkiego braterstwa. Miał w nim uczestniczyć papież Franciszek, ale po środowej operacji jamy brzusznej przebywa w rzymskiej klinice Gemelli.

Spotkanie pod hasłem Not Alone (nie samemu) jest inicjatywą fundacji Fratelli tutti, której nazwa nawiązuje do tytułu encykliki Franciszka z 2020 roku na temat braterstwa.

Organizatorzy spotkania poinformowali wcześniej, że papież przed udaniem się do szpitala na operację zachęcił ich, by kontynuowali przygotowania do tego wydarzenia, którego celem jest - jak wyjaśniono- krzewienie kultury braterstwa, dialogu i pokoju.

W jego trakcie plac Świętego Piotra połączy się z siedmioma placami na świecie: w Brazzaville w Kongo, Bangui w Republice Środkowoafrykańskiej, w Etiopii, w Buenos Aires w Argentynie , Nagasaki w Japonii, Limie w Peru oraz w Jerozolimie, a także ze statkiem ratunkowym organizacji pozarządowej niosącym pomoc migrantom na Morzu Śródziemnym.

W Watykanie zapowiedziano, że uczestnicy spotkania będą wspierać modlitwą papieża, wracającego do zdrowia w klinice Gemelli.

Przed przybyciem na plac Świętego Piotra nobliści spotkali się w Rzymie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Są wśród nich między innymi laureaci pokojowej nagrody: Muhammad Yunus z Bangladeszu , Nadia Murad z Iraku, były prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos i delegacja Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców z komisarzem Filippo Grandim, a także włoski fizyk Giorgio Parisi.

W bogatym programie spotkania są też występy popularnych piosenkarzy i artystów. To Al Bano, Andrea Bocelli, tancerz Roberto Bolle, Giovanni Caccamo, Simone Cristicchi, Hauser, Il Piccolo Coro dell'Antoniano. Będzie też włoski raper Mr Rain, który zdobył ogromną popularność po lutowym festiwalu piosenki w San Remo, gdzie zaśpiewał utwór "Supereroi" (superbohaterowie), uznany za hymn braterstwa i wzajemnej pomocy.

Z Watykanu Sylwia Wysocka