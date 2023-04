Watykan: Rozpoczynają się uroczystości Wielkiego Tygodnia z papieżem wracającym do zdrowia

Msza w Niedzielę Palmową pod przewodnictwem papieża Franciszka na placu Świętego Piotra zainauguruje watykańskie obchody Wielkiego Tygodnia. W tym roku będą one szczególne, bo odbędą się tuż po wyjściu papieża za szpitala, gdzie trafił z zapaleniem oskrzeli. Watykan potwierdził, że Franciszek będzie przewodniczył mszom, a przy ołtarzu odprawią je kardynałowie.

Niemal do ostatniej chwili udział papieża w mszach i nabożeństwach najważniejszego tygodnia w roku liturgicznym stał pod znakiem zapytania w związku z jego hospitalizacją. W sobotę 86-letni Franciszek został wypisany z rzymskiej Polikliniki Gemelli i w wyraźnie dobrej formie potwierdził gotowość przewodniczenia celebracjom. Będą one jednak wyzwaniem dla jego sił i zdrowia w tym delikatnym momencie rekonwalescencji.

Wychodząc ze szpitala papież powiedział dziennikarzom, że w tych dniach czytał gazety. A zatem, jak się zauważa, świadom jest poruszenia i nastroju niepewności, jaki panował co do przebiegu uroczystości oraz medialnych spekulacji o Wielkim Tygodniu "bez papieża". Dlatego od razu postanowił zapewnić o swojej obecności.

Mszę w Niedzielę Palmową z poprzedzającą ją procesją odprawi przy ołtarzu jego rodak z Argentyny, wicedziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Leonardo Sandri. W 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II jego obecność na placu nabierze wyjątkowego znaczenia.

Jako substytut Sekretariatu Stanu był nazywany "głosem" polskiego papieża, bo w ostatnim okresie jego życia, gdy miał on coraz większe kłopoty z mówieniem, często czytał jego homilie i przemówienia. To kardynał Sandri 2 kwietnia 2005 roku wieczorem podał wiadomość o śmierci Jana Pawła II tysiącom wiernych modlących się na placu Świętego Piotra. Powiedział wtedy: "Drodzy bracia i siostry, o 21.37 nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. Módlmy się za niego".

Kulminacyjne uroczystości Wielkiego Tygodnia rozpoczną się w Wielki Czwartek. Rano w bazylice watykańskiej Franciszek będzie przewodniczył mszy Krzyżma. Przy ołtarzu odprawi ją wikariusz generalny Rzymu kardynał Angelo De Donatis .

Po południu papież pojedzie do rzymskiego zakładu karnego dla nieletnich Casal del Marmo na prywatną mszę Wieczerzy Pańskiej, inaugurującą Triduum Paschalnego. W jej trakcie odbędzie się tradycyjny obrzęd obmycia nóg. Franciszek powróci tam po 10 latach. W tym samym miejscu odprawił mszę i umył nogi więźniom dwa tygodnie po konklawe. To wraz z tą wizytą nowy papież wprowadził zwyczaj odprawiania tej mszy poza Watykanem, co wówczas uznano za rewolucyjną zmianę.

W Wielki Piątek o 17.00 w bazylice Świętego Piotra odbędzie się nabożeństwo Męki Pańskiej, podczas którego nieprzerwanie od czasów pontyfikatu Jana Pawła II homilię wygłasza kaznodzieja Domu Papieskiego kardynał Raniero Cantalamessa.

Nieznane są jeszcze szczegóły dotyczące Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, rozpoczynającej się po godzinie 21. To byłoby duże wyzwanie dla zdrowia papieża, który niespełna tydzień po zapaleniu oskrzeli przebywać będzie kilkadziesiąt minut na powietrzu w chłodny jeszcze kwietniowy wieczór.

W tym roku wyjątkowo do tej pory nie poinformowano, kto jest autorem rozważań Drogi Krzyżowej. Zawsze było to wiadomo na kilka tygodni przed tym nabożeństwem. Nie wyklucza się, że ponad 13 miesięcy po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę będą one w dużej części poświęcone właśnie tej wojnie. Może też chodzić o chęć uniknięcia polemiki, do jakiej doszło przed rokiem, gdy w ostatniej chwili zmieniono treść rozważań wspólnie napisanych przez Ukrainkę i Rosjankę, razem niosące krzyż.

W Wielką Sobotę wieczorem papież ma przewodniczyć Mszy Wigilii Paschalnej, najdłuższej w roku liturgicznym.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w obecności papieża poranną mszę odprawi dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Franciszek zaś w południe na balkonie bazyliki watykańskiej odczyta wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Watykaniści podkreślają, że dla wracającego do zdrowia papieża, który nadal boryka się też z problemem z kolanem, tegoroczny Wielki Tydzień to będzie "tour de force".

Gubernatorat Państwa Watykańskiego poinformował, że z okazji nadchodzącej Wielkanocy plac Świętego Piotra zostanie przekształcony w ogród z 35 tysiącami kwiatów z Holandii.

Na Niedzielę Palmową gałązki oliwne podarowało stowarzyszenie miast i gmin z Umbrii, gdzie produkowana jest oliwa. Palemki uplecione z liści palmowych przywieziono zaś z San Remo.

Z Watykanu Sylwia Wysocka