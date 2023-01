Watykan: Setki tysięcy młodych wiernych zapisało się już na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

400 tysięcy osób zapisało się już na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w Portugalii, które odbędą się od 1 do 6 sierpnia. Liczbę tę podał papież Franciszek w specjalnym przesłaniu wideo do młodych katolików, przygotowujących się do tego spotkania.

W opublikowanym w piątek w Watykanie nagraniu papież powiedział odnosząc się do liczby już zarejestrowanych: "Jestem zaskoczony i szczęśliwy, że przybędzie tak wielu młodych ludzi, bo potrzebują uczestnictwa".

"Ktoś powie: +jadę w celach turystycznych+. Ale młody człowiek, który przybywa, ma w głębi duszy pragnienie uczestnictwa, dzielenia się z innymi, opowiedzenia swojego doświadczenia i przyjmowania doświadczenia drugiego" - oświadczył Franciszek.

Następnie dodał: "Wy, młodzi, z których 400 tysięcy już się zapisało, spragnieni jesteście horyzontów".

Wezwał: "Nie budujcie muru przed swoim życiem. Mury cię zamykają, a horyzont sprawia, że się rozwijasz. Zawsze patrzcie na horyzont, oczami, ale przede wszystkim sercem".

"Otwórzcie serce; na inne kultury, na innych chłopców i dziewczęta, którzy również przybędą" - zaapelował papież.

Poprzednie Światowe Dni Młodzieży - inicjatywa św. Jana Pawła II - odbyły się w 2019 roku w Panamie. Następna edycja planowana była na 2022 rok, ale została przełożona z powodu pandemii.

Z Watykanu Sylwia Wysocka