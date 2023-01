Watykan: Setki wiernych przybywają, by oddać hołd Benedyktowi XVI

Setki wiernych ustawiają się od wczesnego rana we wtorek w kolejce na placu Świętego Piotra w Watykanie, by w bazylice oddać hołd zmarłemu emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI. Jego ciało będzie wystawione do środy wieczorem.

Drugi dzień z rzędu nie słabnie napływ wiernych z całego świata, którzy chcą pożegnać zmarłego w sobotę Benedykta XVI.

Kontrole bezpieczeństwa wchodzących do bazyliki i hołd przebiegają bardzo sprawnie. Ludzie powoli przechodzą przed ciałem papieża, wystawionym w centralnym punkcie koło baldachimu nad grobem Świętego Piotra. Niektórzy zatrzymują się na krótką chwilę modlitwy.

Bazylika we wtorek i w środę będzie otwarta do godziny 19.00.

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem papieża Franciszka rozpoczną się w czwartek o godz. 9.30.