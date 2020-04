Watykan: Siódmy przypadek koronawirusa

W Watykanie potwierdzono siódmy przypadek koronawirusa - poinformowało w czwartek biuro prasowe. Zapewniło jednocześnie, że w tamtejszych instytucjach i urzędach prowadzona jest jedynie niezbędna i nieodraczalna dzialalność.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni napisał, że zakażony jest świecki pracownik. Przebywa on w izolacji od połowy marca, gdy potwierdzono obecność wirusa u jego żony, zatrudnionej we włoskim szpitalu.

Jednocześnie Bruni ogłosił, że urzędy i dykasterie Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego kontynuują jedynie niezbędną, obowiązkową i nieodraczalną działalność stosując w możliwie największym stopniu odpowiednie kroki. Obejmują one, dodał rzecznik Watykanu, pracę zdalną i na przemian po to, by chronić zdrowie pracowników.

Wcześniej Watykan podał, że wykonano tam 170 testów na obecność koronawirusa. Według mediów papież Franciszek został zbadany dwa razy, także wtedy, gdy okazało sie, że zakażony jest włoski ksiądz, mieszkający w Domu Świętej Marty, a więc tam, gdzie i on. W obu przypadkach test był negatywny - zaznaczyła prasa.