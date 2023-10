Watykan: Szef dyplomacji do ministra spraw zagranicznych Iranu: należy uniknąć rozszerzenia się izraelsko-palestyńskiego konfliktu

Sytuacja na Bliskim Wschodzie po ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael była tematem rozmowy telefonicznej szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera z ministrem spraw zagranicznych Iranu Husejnem Amirem-Abdollahianem. Abp Gallagher oznajmił, że nie można dopuścić do rozszerzenia się izraelsko-palestyńskiego konfliktu.

Watykan poinformował o rozmowie w poniedziałek. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej przekazało, że rozmowa odbyła się na prośbę irańskiego ministra.

"Arcybiskup Gallagher wyraził poważne zaniepokojenie Stolicy Apostolskiej tym, co dzieje się w Izraelu i Palestynie, powtarzając absolutną potrzebę tego, by uniknąć rozszerzenia się konfliktu i dojść do rozwiązania w formule dwóch państw - tak, aby osiągnąć stabilny i trwały pokój na Bliskim Wschodzie" - oświadczył dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni.

Wcześniej media podawały, że prezydent Iranu Ebrahim Raisi poparł atak Hamasu na Izrael, a także, jak dodano, "uzasadnioną obronę narodu palestyńskiego".