Watykan: Tegoroczna szopka będzie z Peru, a choinka z Dolomitów

Z Peru pochodzić będzie tegoroczna szopka, która na początku grudnia stanie na placu Świętego Piotra - ogłosił w czwartek Watykan. To pierwszy raz, gdy z tak daleka przywiezione zostaną figury do żłóbka. Choinka będzie z Dolomitów we włoskim Trydencie.

Gubernatorat Państwa Watykańskiego poinformował, że w szopce będzie 30 figur wykonanych między innymi z ceramiki i drewna przez artystów z wioski Chopcca w peruwiańskich Andach, w departamencie Huancavelica.

Jak wyjaśniono, szopka z Peru będzie przypominać o dwusetleciu niepodległości kraju i nawiąże do życia ludów Andów. Postaciom Trzech Króli towarzyszyć będzie lama. Ponadto można będzie tam zobaczyć figurki innych zwierząt występujących w tym kraju; to alpaki, wikunie andyjskie i kondory.

28-metrowy świerk czerwony, który będzie ustawiony w pobliżu szopki przed bazyliką Świętego Piotra, pochodzić będzie z miejscowości Andalo w Trydencie.

Udekorowany zostanie ozdobami z drewna i oświetlony energooszczędnymi lampkami.

Ceremonię odsłonięcia szopki i zapalenia świateł na choince zapowiedziano na 10 grudnia.

Te symbole Bożego Narodzenia ustawiane są na placu od 1982 roku, gdy zwyczaj ten wprowadził Jan Paweł II.