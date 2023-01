Watykan: W dokumencie włożonym do trumny Benedykta XVI wspomina się o walce z pedofilią

W rogito, czyli dokumencie włożonym do trumny Benedykta XVI w chwili jej zamknięcia w środę wieczorem i opisującym jego papieską posługę, przypomniano jego walkę z pedofilią w Kościele - podała agencja Ansa.

"Walczył stanowczo z przestępstwami popełnionymi przez przedstawicieli duchowieństwa przeciwko małoletnim i słabym nawołując stale Kościół do nawrócenia, do modlitwy, do pokuty i oczyszczenia" - to fragment z rogito, zamkniętego w metalowej tubie i włożonego do trumny emerytowanego papieża. Tekst napisano po łacinie.

Podkreślono w nim także jego autorytet jako teologa, który pozostawił "bogate dziedzictwo studiów i poszukiwania fundamentalnych prawd wiary".

Dokument zaczyna się od momentu śmierci 31 grudnia 2022 roku o godzinie 9.34.

"Benedykt XVI był 265. papieżem. Pamięć o nim pozostaje w sercu Kościoła i całej ludzkości" - głosi rogito. Po tym wstępie przedstawiono krótko jego biografię.

Z Watykanu Sylwia Wysocka