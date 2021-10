Watykan: W piątek papież przyjmie pierwszą grupę polskich biskupów

W piątek papież Franciszek przyjmie na audiencji pierwszą grupę polskich biskupów, składających w Watykanie wizytę ad Limina Apostolorum, czyli do progów apostolskich - poinformowano w poniedziałek, czyli w dniu jej inauguracji.

Polscy biskupi rozpoczęli w poniedziałek rano wizytę, którą zgodnie z tradycją członkowie episkopatów poszczególnych krajów składają zazwyczaj co pięć lat. Polscy hierarchowie przybyli po ponad siedmiu latach od pierwszej wizyty za pontyfikatu Franciszka.

Do końca października Stolicę Apostolską odwiedzą cztery grupy biskupów. Każda z nich spotka się na zakończenie wizyty z papieżem.

Wizytę rozpoczęła rano msza przy grobie świętego Piotra, którą odprawił biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

W pierwszej grupie są biskupi z prowincji kościelnej warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej łacińskiej.

Koordynator pierwszej grupy arcybiskup Stanisław Budzik powiedział podczas spotkania z dziennikarzami w Radiu Watykańskim, że wizyty te są zapisane głęboko w tradycji Kościoła. Jest to, dodał, pielgrzymka do grobu świętego Piotra i do papieża.

W pierwszym dniu polscy biskupi odwiedzili m.in. dykasterie do spraw świeckich, rodziny i życia. W kolejnych dniach będą w następnych urzędach Stolicy Apostolskiej. W czwartek rano będą modlić się przy grobie świętego Jana Pawła II w bazylice watykańskiej.