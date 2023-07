Watykan: W środę papież udaje się do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży

W środę papież Franciszek udaje się do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) w Lizbonie. W czasie wizyty odwiedzi także sanktuarium maryjne w Fatimie, gdzie będzie modlić się o pokój na świecie, oraz miasto Cascais. Dla Franciszka to czwarte spotkanie z młodymi katolikami po zlotach w Rio de Janeiro w Brazylii, w Krakowie i Panamie. Do Portugalii wraca po sześciu latach.

Portugalskie Dni Młodzieży zapowiedziano na 2022 rok, ale zostały przełożone z powodu pandemii. Jednym z ich patronów będzie święty Jan Paweł II, inicjator spotkań młodych ludzi z całego świata.

Hasłem XXXVII ŚDM będą słowa z Ewangelii według świętego Łukasza "Maryja wstała i poszła z pośpiechem".

Na wydarzenie to zapisało się ponad 330 tysięcy osób ze wszystkich kontynentów - przekazał Watykan zastrzegając, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć.

Do Portugalii uda się około 30 tysięcy Polaków, w tym także młodzi polscy żołnierze. W ponad 40-osobowej delegacji Wojska Polskiego będą podchorążowie szkół wojskowych, dwóch kapłanów oraz przedstawiciele Ordynariatu Polowego.

Oczekiwanych jest też około 500 Ukraińców, a także grupa Rosjan.

86-letni papież udaje się w swoją 42. zagraniczną podróż po kilku tygodniach rekonwalescencji po czerwcowej operacji jamy brzusznej i odpoczynku w lipcu.

W przesłaniu wideo, opublikowanym ponad dwa tygodnie po operacji papież zwracając się do młodzieży przygotowującej się do wyjazdu do Lizbony pokazał spakowany plecak uczestnika ŚDM i powiedział, że i on jest już gotowy do drogi.

"Niektórzy myślą, że z powodu choroby nie będę mógł pojechać. Ale lekarz mi powiedział, że mogę jechać, więc będę z wami" - zapewnił.

Program wizyty jest napięty i bogaty w spotkania. Franciszek wygłosi 11 przemówień.

Jak podkreślił Watykan, wizyta w Portugalii będzie dla papieża okazją do tego, by mówić o Europie, stojących przed nią wyzwaniach i trwającej wojnie.

Papież odleci z Rzymu do Lizbony rano w środę. Po krótkiej ceremonii w bazie lotniczej Figo Maduro uda się do Pałacu Belem (Narodowego Pałacu Betlejemskiego), oficjalnej siedziby prezydenta Portugalii. Tam odbędzie się formalne powitania, po którym Franciszek spotka się z prezydentem Marcelo Rebelo de Sousą.

Następnie w Centrum Kulturalnym Belem papież wygłosi pierwsze podczas tej wizyty przemówienie - do przedstawicieli władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego.

Po południu w siedzibie nuncjatury apostolskiej spotka się z premierem Antonio Luisem Santosem da Costą.

Na zakończenie dnia będzie przewodniczyć nieszporom z udziałem duchowieństwa w stołecznym Klasztorze Hieronimitów w dzielnicy Belem. W 1983 r. ten wielki kompleks klasztorny został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W czwartek rano Franciszek spotka się ze studentami Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, a następnie z młodzieżą z ruchu edukacyjnego Scholas Occurentes w jego siedzibie w miejscowości wypoczynkowej Cascais nad Atlantykiem , położonej 30 kilometrów od Lizbony.

Po południu w stolicy odbędzie się uroczystość powitania z uczestnikami ŚDM w parku Edwarda VII. W jej trakcie Franciszek wygłosi przemówienie.

W piątek papież będzie spowiadał grupę uczestników ŚDM. Spotka się też z przedstawicielami ośrodków pomocy i centrów charytatywnych,

W nuncjaturze apostolskiej zje obiad z delegacją zlotu młodzieży z różnych krajów. Będzie też przewodniczył drodze krzyżowej w Parku Edwarda VII.

W sobotę Franciszek uda się na dwie godziny do sanktuarium maryjnego w Fatimie. Był tam w 2017 roku na obchodach stulecia objawień maryjnych. Jak poinformowano w Watykanie, papież dodał Fatimę do programu swej podróży, ponieważ chce się tam modlić o zakończenie wojny w Europie i wszystkich wojen.

Papież odmówi różaniec z młodymi chorymi w Kaplicy Objawień. Wieczorem w Lizbonie weźmie udział w tradycyjnym czuwaniu z młodzieżą.

W niedzielę 6 sierpnia w parku Tejo Franciszek odprawi mszę na zakończenie ŚDM. Do Rzymu powróci późnym wieczorem.

Święty Jan Paweł II złożył trzy wizyty w Portugalii, w tym w Fatimie w 1982 roku; w pierwszą rocznicę zamachu na jego życie, a także w 1991 i 2000 roku. Benedykt XVI był zaś tam w 2010 roku.

Z Watykanu Sylwia Wysocka