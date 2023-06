Watykan: wysłannik papieża zakończył wizytę w Kijowie, jej rezultaty będą przydatne

Wysłannik papieża do spraw Ukrainy włoski kardynał Matteo Zuppi zakończył "krótką, ale intensywną wizytę w Kijowie"; jej rezultaty będą przydatne do tego, by rozważyć następne kroki - ogłosił we wtorek Watykan. W drugim dniu wizyty przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W wydanym komunikacie Stolica Apostolska podkreśliła, że kardynał Zuppi podziękował władzom cywilnym za spotkania, zwłaszcza z prezydentem Zełenskim.

"Wyniki tych rozmów, również tych z przedstawicielami religijnymi, a także bezpośrednie doświadczenie straszliwego cierpienia narodu ukraińskiego z powodu trwającej wojny zostaną przedstawione uwadze Ojca Świętego i niewątpliwie będą przydatne, by rozważyć kroki, jakie należy dalej podjąć tak na poziomie humanitarnym, jak i w poszukiwaniu dróg do sprawiedliwego i trwałego pokoju" - oświadczył Watykan.

Wcześniej sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin wyjaśnił, że natychmiastowym celem misji kardynała Zuppiego nie jest mediacja, ale działania, aby "sprzyjać klimatowi", który może doprowadzić do pokojowych dróg rozwiązania konfliktu.

"Rozmówcami na razie będą Moskwa i Kijów" - zaznaczył. "Potem zobaczymy - dodał kardynał Parolin - nie chcemy nikogo wykluczać".

Nie wiadomo, czy kardynał Zuppi pojedzie też na rozmowy do Moskwy.

Z Watykanu Sylwia Wysocka