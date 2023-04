Watykan: Z papieżem Franciszkiem w samolocie

Papież Franciszek, który wyrusza w piątek rano w podróż na Węgry, poleci ze swymi współpracownikami i świtą oraz kilkudziesięcioma wysłannikami mediów samolotem włoskich linii ITA. Po raz pierwszy podczas lotu papieskiego personel pokładowy będzie miał nowe mundury linii działających od października 2021 roku.

Na lot papieski włoski przewoźnik udostępnił samolot Airbus A320neo, który gwarantuje zużycie paliwa i emisję CO2 niższe o 20 procent niż maszyny poprzedniej generacji- wyjaśniono w komunikacie.

Za sterem zasiądzie kapitan Massimiliano Marselli, który ma na koncie 18 tysięcy godzin w powietrzu.

Cała załoga tzw. volo papale to 3 pilotów i 9 stewardess oraz stewardów. Po raz pierwszy będą mieć na sobie nowe mundury linii, która powstała w miejsce zlikwidowanej z powodu ciężkiego kryzysu finansowego Alitalii.

W drugiej części samolotu miejsca zajmują wysłannicy światowych mediów, wśród nich liczna grupa stale podróżujących z papieżem watykanistów z agencji prasowych, prasy, radia i telewizji. Są też operatorzy kamer i fotografowie. Podczas tego lotu będą także wysłannicy węgierskich mediów.

Udział w locie papieskim zapewnia bezpośredni kontakt z papieżem, możliwość krótkiej rozmowy z nim , a w czasie samej wizyty- obecność w wąskiej grupie dziennikarzy na wszystkich uroczystościach i wydarzeniach.

Podczas dwóch ostatnich podróży, do Bahrajnu i Afryki papież z powodu dotkliwego bólu kolana zrezygnował z chodzenia po samolocie wśród rzędów zajmowanych przez dziennikarzy. Poprosił, by to oni podchodzili do fotela, na którym usiadł.

Samolot jest też miejscem tradycyjnej konferencji prasowej papieża w drodze powrotnej do Rzymu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka