Watykan: Zaprzysiężenie rekrutów Gwardii Szwajcarskiej

W Watykanie w reżimie sanitarnym odbyło się w czwartek zaprzysiężenie 34 rekrutów Gwardii Szwajcarskiej. Ograniczono liczbę osób zaproszonych na ceremonię na dziedzińcu Świętego Damazego.

Uroczystość ta odbywa się tradycyjnie 6 maja, w rocznicę śmierci 147 gwardzistów, którzy w 1527 roku oddali życie w obronie papieża Klemensa VII, gdy Rzym został najechany i splądrowany przez wojska cesarza Karola V. 189 papieskich gwardzistów stoczyło z nimi walkę na stopniach bazyliki Świętego Piotra. Papież zdołał ujść z życiem i schronił się w zamku Świętego Anioła.

Z powodu sytuacji sanitarnej na ceremonię na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego mogła przyjść ograniczona liczba osób; rodzeństwo i rodzice rekrutów, rodziny obecnie służących gwardzistów i mała delegacja ze Szwajcarii na czele z prezydentem Konfederacji Guy Parmelinem. Został on przyjęty rano przez papieża Franciszka na audiencji.

Wcześniej w ciągu dnia papież spotkał się również z rekrutami Gwardii i ich rodzinami. Przy tej okazji podziękował całej formacji za jej służbę.

"Bardzo doceniam waszą zdolność do połączenia aspektów profesjonalnych i duchowych, które wyrażają wasze oddanie i wierność Stolicy Apostolskiej"- mówił.

Franciszek podkreślił, że pielgrzymi i turyści przybywający do Rzymu mogą przekonać się o uprzejmości i uczynności gwardzistów.

W 2019 roku Gwardia Szwajcarska rozpoczęła nabór także w internecie. Na nowej stronie najstarszej wciąż istniejącej, a zarazem najmniejszej armii świata zamieszczono formularze wniosków o przyjęcie do niej wraz z listą wymogów, jakie należy spełnić. W sieci można zobaczyć serię filmów prezentujących formację, codzienną służbę oraz życie gwardzistów.

Filmy te mają zachęcić młodych Szwajcarów do wstąpienia w szeregi Gwardii.

Podstawowym wymogiem dostania się do niej jest obywatelstwo szwajcarskie. Inne to stan kawalerski w chwili przystąpienia do służby, wiek od 19 do 30 lat, co najmniej 174 cm wzrostu, nieposzlakowana reputacja.

Z Rzymu Sylwia Wysocka