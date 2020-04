Watykan zdecydował o stopniowym przywracaniu zwykłej działalności, by "zapewnić służbę" na rzecz papieża i Kościoła Powszechnego - poinformowano w środę po naradzie szefów urzędów Stolicy Apostolskiej. Przewodniczył jej sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

W nocie wydanej przez biuro prasowe wyjaśniono, że tematem nadzwyczajnego spotkania było przejście do drugiej fazy walki z epidemią koronawirusa, czyli złagodzenia obowiązujących obecnie restrykcji, wprowadzonych w Watykanie w związku z takimi krokami podjętymi przez władze Włoch.

Druga faza - według zapowiedzi rządu Giuseppe Contego - ma rozpocząć się w maju.

"Podkreślono wysiłek podjęty przez Stolicę Apostolską, by odpowiedzieć na kryzys w sposób zrównoważony. Ponadto zapadła decyzja o stopniowym wznowieniu zwyczajnej działalności - przy przestrzeganiu środków ostrożności, wprowadzonych w celu ograniczenia zakażeń - po to, by zapewnić służbę na rzecz Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego" - głosi oświadczenie.

W komunikacie tym nie podano żadnych szczegółów, dotyczących wznowienia działalności przez watykańskie urzędy.

Nie wiadomo jeszcze, czy w drugiej fazie otwarty zostanie Plac Świętego Piotra wraz z bazyliką. Są one zamknięte od pierwszej połowy marca. Nieczynne są też Muzea Watykańskie, co - jak zaznaczały wcześniej media - przynosi wielomilionowe straty budżetowi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka