Ważna rezolucja ws. członkostwa Mołdawii w UE przyjęta

Parlament Europejski potwierdził w środę swoje zaangażowanie na rzecz członkostwa Mołdawii w UE. W przyjętej rezolucji europosłowie stwierdzają, że członkostwo Mołdawii byłoby geostrategiczną inwestycją w zjednoczoną i silną Europę.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Mołdawia pozostaje narażona na rosyjskie naciski i szantaż energetyczny, wstrząsy gospodarcze spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę, a także wspierane przez Moskwę próby destabilizacji proeuropejskiego rządu w Kiszyniowie. PE z zadowoleniem przyjmuje przywództwo prezydent Mołdawii Mai Sandu i władz tego kraju w rozwiązywaniu tych poważnych problemów.

Europosłowie potwierdzili również swoje poparcie dla przyszłego członkostwa Mołdawii w UE

Europosłowie potwierdzili również swoje poparcie dla przyszłego członkostwa Mołdawii w UE, po złożeniu przez ten kraj wniosku w 2022 roku, uznając jednocześnie postępy Kiszyniowa w zakresie reform i poziomu dostosowania do unijnego zbioru przepisów. W rezolucji wezwano do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych do końca 2023 roku, jeżeli Mołdawia spełni dziewięć określonych przez Komisję Europejską kroków niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji.

Równocześnie PE wzywa rząd Mołdawii do zdecydowanego kontynuowania programu reform w zakresie demokracji i praworządności, kontynuowania prac na rzecz pełnego wdrożenia układu o stowarzyszeniu z UE oraz pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, rozwiązania problemu zorganizowanej i poważnej przestępczości międzynarodowej i ponadnarodowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W kwestii prób destabilizacji Mołdawii rezolucja wzywa UE i jej państwa członkowskie do natychmiastowego zastosowania sankcji wobec osób zaangażowanych w te działania. Europosłowie wzywają UE do nałożenia sankcji na zbiegłych mołdawskich oligarchów Ilana Sora i Vladimira Plahotniuca, a w stosownych przypadkach na ich firmy i organizacje polityczne, a także do ekstradycji obu mężczyzn do Mołdawii w celu postawienia ich przed sądem.

Europarlament chce również, by UE rozszerzyła zakres swojego systemu sankcji

Europarlament chce również, by UE rozszerzyła zakres swojego systemu sankcji, umożliwiając objęcie nim aktów korupcji, które zagrażają bezpieczeństwu, stabilności, instytucjom konstytucyjnym i demokratycznym danego kraju.

W rezolucji potępiono ciągły szantaż energetyczny Rosji wobec Mołdawii i wyrażono poparcie dla wysiłków Kiszyniowa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, zmniejszenie zużycia i zakup energii na rynku europejskim, a także rozwój infrastruktury połączeń międzysystemowych. Europosłowie wzywają również UE do dalszego wspierania Mołdawii w osiąganiu niezależności energetycznej.

Rezolucja została przyjęta 555 głosami za, przy 49 głosach przeciw i 26 wstrzymujących się.