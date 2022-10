We Francja rośnie liczba uczniów noszących stroje muzułmańskie

We Francji wzrasta liczba uczniów noszących muzułmańskie stroje w szkołach, co łamie zasadę laickości państwa - informuje w środę dziennik "Le Figaro". Między grudniem 2021 a marcem 2022 odnotowano 627 takich przypadków.

Minister Edukacji Narodowej Pap Ndiaye wskazuje na problem noszenia muzułmańskich abai przez dziewczęta oraz qamis przez chłopców.

Dyrektorzy szkół czekają na instrukcje od rządu w zakresie procedur postępowania z uczniami ubranymi w muzułmańskie stroje z uwagi na liczne incydenty w tym zakresie w ostatnich miesiącach.

We wrześniu policja aresztowała młodego mężczyznę, który groził nauczycielce z liceum Simone Weil w Paryżu, ponieważ poprosiła jego siostrę o zdjęcie zakrycia twarzy podczas szkolnej wycieczki. W czerwcu w prestiżowym paryskim liceum im. Karola Wielkiego główny doradca edukacyjny wdał się w kłótnię z przystępującą do egzaminu maturalnego uczennicą, która odmówiła zdjęcia zasłony. Rodzina uczennicy groziła urzędnikowi śmiercią. W gimnazjum Condorcet dwóch chłopców, którzy próbowali przyjść na zajęcia w qamis, zostało na 8 dni wykluczonych z zajęć.

Międzyresortowy Komitet ds. Zapobiegania Przestępczości i Radykalizacji (CIPDR) poinformował w wewnętrznej notatce, że w szkołach oraz w mediach społecznościowych wrasta liczba przypadków radykalizacji wśród uczniów.

Między grudniem 2021 a marcem 2022 roku zarejestrowano 627 przypadków noszenia strojów muzułmańskich w placówkach edukacyjnych, co jest niezgodne z francuskim prawem zakazującym noszenia symboli religijnych w miejscach publicznych.

- Zauważam prawdziwy powrót problemów ze strojami, zwłaszcza od dwóch, trzech lat - mówi "Le Figaro" nauczycielka z liceum na przedmieściach.

- Są uczniowie, którzy są w trakcie radykalizacji i mają tendencję do bycia cenzorami innych w odniesieniu do religii muzułmańskiej, którzy weryfikują i potępiają. Widzę to w klasie i w mediach społecznościowych - podsumowuje nauczycielka.

