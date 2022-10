We Francji brakuje paliwa na wielu stacjach benzynowych

Na wielu stacjach benzynowych we Francji ustawiają się od kilku dni kilometrowe kolejki samochodów. Około 15 proc. stacji w kraju nie ma paliwa, głównie z powodu strajków na tle płacowym w koncernach naftowych.

- Nie wolno nam panikować - zaapelował w piątek rzecznik rządu Olivier Veran, pytany o niedobry paliw szczególnie w regionach Ile-de-France i Hauts-de-France.

Rząd zwrócił się w piątek do firm naftowych o podniesienie pensji pracownikom, aby uniknąć strajków, które od kilku dni spowodowały poważne problemy z dostawami paliwa w kraju z koncernów TotalEnergies oraz Esso.

Przyczyną braku paliw na stacjach jest również duży popyt, ponieważ kierowcy chcą korzystać z rabatów na paliwa oferowane przez TotalEnergies.

Związki zawodowe organizują strajki w TotalEnergies z powodu niskich płac oraz dywidendy w wysokości 2,6 mld euro, którą koncern zamierza wypłacić swoim akcjonariuszom.

- Dajemy bardzo dużo udziałowcom, ale zupełnie zapominamy o pracownikach - stwierdził sekretarz rady zakładowej CGT TotalEnergies Thierry Defresne i dodał, że związek nie zgadza się na rekompensatę inflacji kierowcom i akcjonariuszom kosztem pracowników.

Rząd planuje przekazać czek o wartości 100 euro Francuzom, którzy zarejestrują się na platformie oferującej wspólne podróżowanie samochodem, co jest jednym z elementów tzw. planu trzeźwości energetycznej, który we wrześniu zapowiedziała premier Elisabeth Borne, a który szefowa rządu sprecyzowała w czwartek w Paryżu.

Władze chcą zmniejszyć zużycie energii w kraju o 10 proc. do 2024 roku m.in. poprzez obniżenie temperatury w budynkach zimą do 19 stopni i używania klimatyzacji latem dopiero, gdy wewnątrz będzie powyżej 26 stopni C.

Rząd zamierza też nadal promować pracę zdalną, dojazdy do pracy komunikacją miejską, ograniczanie oświetlenia gmachów publicznych i zabytków. Według władz potrzebne jest też instalowanie inteligentnych systemów pomiarów ogrzewania budynków.

