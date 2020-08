We Francji pomarańczowy alert - upały dochodzą do 42 stopni C

W związku z upałami w 45 departamentach zachodniej Francji obowiązuje pomarańczowy alert - poinformowały w czwartek francuskie służby meteorologiczne. W ciągu najbliższych dni w tej części kraju spodziewana jest fala bardzo gorącego powietrza.

"Bardzo intensywny szczyt upałów" w piątek dotknie tereny południowo-zachodniego regionu Kraj Loary, a następnie "przejdzie w trwałą falę upałów w dużej części Francji, której towarzyszyć będą bardzo ciepłe, a nawet gorące noce" - twierdzi Meteo-France.

W okolicach Paryża już w czwartek temperatury przekroczyły 35 stopni C. W piątek słupki rtęci mają wzrosnąć do 37 i 40 stopni, a lokalnie, od regionu Kraj Loary na północnym zachodzie aż do Akwitanii na południowym zachodzie nawet do 41 i 42 stopni C.

Meteo-France prognozuje, że w sobotę na zachodzie i południowym zachodzie Francji spodziewany jest nieznaczny spadek temperatury, ale "ten upalny epizod będzie trwał nadal". Meteorolodzy przewidują, że bardziej odczuwalne ochłodzenie nastąpi dopiero w połowie przyszłego tygodnia.