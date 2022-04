We wtorek kardynał Krajewski oczekiwany w Kijowie, pozostanie na Wielki Tydzień

We wtorek wieczorem w Kijowie oczekiwany jest papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski, specjalny wysłannik Franciszka - poinformował nuncjusz apostolski na Ukrainie arcybiskup Visvaldas Kulbokas. Wcześniej Watykan ogłosił, że polski kardynał wiezie w darze od papieża karetkę i spędzi na Ukrainie Wielki Tydzień. Ma odwiedzić miejsca masakr ludności, w tym Buczę.

To już trzecia misja bliskiego współpracownika papieża na Ukrainę od początku rosyjskiej inwazji.

W rozmowie z agencją włoskiego Episkopatu SIR nuncjusz powiedział o wizycie kardynała Krajewskiego: "To będzie przepiękna okazja do tego, by przeżywać razem całe Triduum Paschalne razem z jego eminencją, co dla mnie będzie znakiem wielkiej osobistej bliskości papieża".

"Spędzimy te dni razem w związku z przekazaniem ambulansu - daru Ojca Świętego dla szpitala w Kijowie - i odwiedzimy miejsca wokół miasta, które ucierpiały i doświadczyły rzeczy niebywałych i nie do opisania" - dodał arcybiskup.

Nuncjusz zapowiedział spotkania ze wspólnotami katolickimi i modlitwy z nimi. "Oczywiście jest wiele pilnych potrzeb, ale mimo to postaramy się przeżywać Triduum Paschalne w duchu intensywnej modlitwy" - wyjaśnił pochodzący z Litwy watykański dyplomata.

W Wielki Czwartek odbędzie się uroczystość przekazania karetki Instytutowi Kardiologicznemu w stolicy Ukrainy, a następnie msza Wieczerzy Pańskiej w rzymskokatolickim kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja.

Nuncjusz dodał, że kolejne znaczące wydarzenie przewidziane jest na Wielki Piątek. "Zaplanowaliśmy pojechać z kardynałem, by odwiedzić straszliwy trójkąt miejscowości Worzel, Irpień, Bucza i Borodzianka. Nie wiemy, ile (miejsc) zdołamy odwiedzić, bo to niemal całkowicie zniszczone terytorium, a zatem przemieszczanie się w eskorcie policji i władz będzie bardzo powolne i trudne" - oświadczył abp Kulbokas.

"Pojedziemy na te obszary, by być w miejscach, gdzie ludzie przez wiele dni doświadczali cierpienia i śmierci, by modlić się z nimi podczas Drogi Krzyżowej i liturgii Wielkiego Piątku" - zaznaczył.

W Wielką Sobotę w stołecznej katedrze kardynał Krajewski będzie uczestniczył w mszy Wigilii Paschalnej, koncelebrowanej z biskupem kijowsko-żytomierskim Witalijem Krywyckim i z udziałem zwierzchnika ukraińskich grekokatolików arcybiskupa Światosława Szewczuka.

W kijowskiej katedrze odbędą się też uroczystości Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka