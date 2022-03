We wtorek wyjechało z Mariupola ponad 7 tys. mieszkańców

Korytarzami humanitarnymi wyjechało we wtorek ponad 7 tys. mieszkańców Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

"Faktycznie w ciągu dnia wywieziono ponad 7 tys. osób przez korytarze humanitarne z Mariupola. To 1,1 tys. mieszkańców Mariupola, którzy już byli w Berdiańsku, i prawie 6 tys. ludzi, którzy samodzielnie swoimi samochodami wyjeżdżali z Mariupola do Zaporoża" - przekazał Tymoszenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Według stanu z 22 marca z atakowanego przez Rosjan Mariupola udało się wyjechać 32 tys. Ukraińców. Łącznie z korytarzy humanitarnych w kraju skorzystało 211 tys. ludzi.

We wtorek koło miasta Manhusz pod Mariupolem separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) porwali autobusy ewakuacyjne z pracownikami służb ds. sytuacji nadzwyczajnych - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

Tymoszenko przekazał, że przetrzymywanych jest 11 kierowców autobusów i czterech pracowników służb.