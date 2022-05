Według Holendrów wykorzystanie drogiego rosyjskiego gazu zamiast węgla "to działa na rzecz Putina"

Holenderska polityka wobec elektrowni węglowych „zbankrutowała” i jest “nielogiczna”, twierdzi dziennik “De Telegraaf”. “Nasze elektrownie węglowe są najnowocześniejsze w Europie a my zamiast z nich korzystać spalamy drogi, rosyjski gaz” - mówi profesor Martien Visser z Hanze University of Applied Sciences Groningen. "To działa na rzecz Putina" - czytamy w dzienniku.

Gazeta przypomina, iż trzy elektrownie zasilane węglem są obecnie niewykorzystywane z przyczyn klimatycznych a rząd musi zrekompensować ich zagranicznym właścicielom setki milionów euro.

Niderlandzki gabinet zdecydował bowiem, iż aby osiągnąć cele klimatyczne, elektrownie produkujące energię z węgla mogą wykorzystywać jedynie 35 proc. swych możliwości.

"To działa na rzecz Putina, bo Holandia płaci teraz za drogi gaz z Rosji" - czytamy w dzienniku. "Powinniśmy ponownie korzystać z nowoczesnych elektrowni węglowych, wcale nie musimy kupować węgla z Rosji, ale z innych części świata" - twierdzi profesor Visser cytowany w "De Telegraaf".

"Sami strzelamy sobie w stopę" - powiedział dziennikowi poseł współrządzących liberałów Aleksander Kops (VVD). "Mniej węgla to więcej gazu. To klimatyczne szaleństwo nie pomaga klimatowi" - twierdzi Kops.