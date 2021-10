Węgierska Akademia Nauk apeluje o noszenie maseczek w transporcie publicznym

Kierownictwo Węgierskiej Akademii Nauk (MTA) zaapelowało w poniedziałek do mieszkańców o zakrywanie ust i nosa maseczkami ochronnymi w transporcie publicznym, a także w pomieszczeniach zamkniętych i na imprezach masowych.

MTA podkreśliła, że w obecnej sytuacji obowiązkiem każdego mieszkańca jest przekonywanie do zaszczepienia się osób, które jeszcze tego nie zrobiły.

Naukowcy podkreślili, że dzięki wysiłkom specjalistów i decydentów udało się szybko osiągnąć poziom 60-procentowego zaszczepienia ludności przeciw Covid-19, ale skłonność do dalszego szczepienia spadła i odsetka tego nie udaje się zwiększyć mimo kampanii informacyjnych i wysyłania busów ze szczepionkami do mniejszych miejscowości.

Przy obecnym poziomie zaszczepienia - według MTA - nie sposób zapobiec dalszym zakażeniom i chorobie dużej liczby osób, tym bardziej że sytuację pogorszy już zaczynająca się epidemia grypy.

Według MTA tylko przy jak najliczniejszym udziale społeczeństwa można zachęcić do szczepienia 2,5 mln osób, które tego jeszcze nie zrobiły. Naukowcy apelują zatem, by każdy w swoim środowisku występował przeciwko fałszywym i pseudonaukowym przekonaniom odnośnie do pandemii.

Na Węgrzech rozwija się czwarta fala epidemii koronawirusa. W ostatni weekend liczba nowych zakażeń wzrosła do 2046, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z zeszłym weekendem, kiedy wykryto ich 1492. Zmarło też 28 kolejnych chorych na Covid-19. Liczba aktywnych zakażeń wzrosła do ponad 10 tys.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska