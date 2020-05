Węgry: 10 chorych na Covid-19 zmarło, 39 nowych zakażeń

Dziesięcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 39 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowano w czwartek na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.

Do tej pory zmarło 383 chorych na Covid-19, zaś liczba wszystkich wykrytych zakażeń wzrosła do 3150. 801 osób uznano za wyleczone i opuściły one szpitale.

W ostatnich czterech dniach liczba nowo stwierdzonych przypadków koronawirusa nie przekraczała 50 dziennie, co oznaczałoby spadek liczby dziennych zakażeń w stosunku do poprzednich czterech tygodni, gdy wynosiła ona z reguły powyżej 60, a kilkakrotnie przekroczyła 100.

Obecnie w szpitalach leczonych jest 968 osób chorych na Covid-19, zaś na kwarantannie domowej przebywa prawie 11 tys. osób.

Pod względem liczby zakażeń nadal przoduje Budapeszt, gdzie koronawirusa wykryto dotąd u 1544 osób.

Od poniedziałku poza Budapesztem i komitatem Pest obowiązują rozluźnione nieco restrykcje, zezwolone jest m.in. otwarcie sklepów bez ograniczeń. Władze podkreślają, że najbliższe dwa tygodnie pokażą, czy nie spowoduje to ponownego wzrostu liczby infekcji.

