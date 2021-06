Węgry: 10 lat więzienia grozi studentowi podejrzanemu o przygotowywanie aktu terrorystycznego

Do 10 lat więzienia grozi węgierskiemu studentowi podejrzewanemu o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Mężczyzna przeszedł na islam i utożsamiał się z działalnością dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) – podał w czwartek węgierski dziennik „Magyar Nemzet”.

21-letni student z Kecskemetu (środkowe Węgry) przeszedł na islam, przyjął arabskie imię (swoje konto na Istagramie prowadzi jako Husseyin Ziyad V) i podjął kroki, by zdobyć bombę rurową - pisze gazeta, powołując się na oficjalne źródła. Jak podano, wskazują na to dane pozyskane z jego komputera, smartfona i innych nośników danych.

O zatrzymaniu młodego człowieka poinformowała 2 czerwca prokuratura w Budapeszcie. Następnego dnia szef Centrum Zapobiegania Terroryzmowi Janos Hajdu podał, że podejrzany nabył materiały do wykonania bomby rurowej, która miała zostać zdetonowana podczas jednego z meczów piłkarskich mistrzostw Europy w Budapeszcie.

Podejrzany na przesłuchaniu nie zakwestionował treści korespondencji dotyczącej przygotowania zamachu, zaprzeczył jednak, by miał zamiar rzeczywiście go dokonać.

Za przygotowywanie aktu terrorystycznego grozi kara od 2 do 8 lat więzienia, a w przypadku, gdy szykuje go członek grupy terrorystycznej - od 5 do 10 lat.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska