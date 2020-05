Węgry: 13 chorych na Covid-19 zmarło, wykryto 35 nowych zakażeń

Trzynaścioro chorych na Covid-19 zmarło w ciąg ostatniej dobry na Węgrzech, podnosząc łączną liczbę ofiar śmiertelnych w tym kraju do 405. Wykryto też 35 nowych zakażeń – wynika z danych opublikowanych w sobotę na rządowej stronie poświęconej epidemii koronawirusa.

W sumie stwierdzono dotąd 3213 przypadki zakażenia koronawirusem. Od niemal tygodnia dobowy przyrost zakażeń nie przekracza 50, co zdaniem władz ma wskazywać na to, że szczyt zachorowań Węgry mają już za sobą. Do tej pory 904 osób uznano za wyleczone.

W dalszym ciągu 79 proc. zakażeń przypada na Budapeszt i okalający go komitat Pest. Do 42 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w największym domu opieki dla osób starszych w Budapeszcie, gdzie stwierdzono zakażenia u 305 pensjonariuszy.

W ostatnich tygodniu nieco złagodzono na Węgrzech - z wyjątkiem Budapesztu i komitatu Pest - restrykcje wprowadzone w związku z epidemią. Można np. bez ograniczeń otwierać sklepy, a także tarasy i ogródki restauracji i kawiarni.

Burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony zdecydował, że w ten weekend po raz pierwszy po przerwie zostanie otwarta dla spacerujących bardzo popularna wśród budapeszteńczyków wyspa Małgorzaty oraz sąsiednia wyspa Starobudzińska.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska