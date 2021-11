Węgry: 4-osobowa niezaszczepiona rodzina trafiła pod respiratory z Covid-19, jedna osoba zmarła

Czteroosobowa rodzina z Budapesztu trafiła do szpitala z Covid-19 w ciężkim stanie. Wszystkich podłączono do respiratorów, ale ojciec zmarł. Jak poinformował we wtorek dziennik „Blikk”, mieli fałszywe zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw koronawirusowi.

Członkowie rodziny - rodzice i dwójka dzieci w wieku szkolnym - zachorowali na Covid-19 i w krótkim czasie wszyscy trafili na szpitalny oddział intensywnej opieki medycznej. Ojca nie udało się uratować, a matka nadal walczy o życie. Także młodsze dziecko jest w stanie zagrażającym życiu.

"W tle rysuje się bardzo smutna, a zarazem pouczająca historia. Jak się dowiedzieliśmy, żaden członek rodziny nie zaszczepił się, ale potrzebowali zaświadczenia o zaszczepieniu, bo często podróżowali za granicę" - napisał "Blikk".

Lekarze zawiadomili o tym przypadku władze, bo zaświadczenia o zaszczepieniu, które mieli chorzy, wydały im się podejrzane. Bada je teraz policja.

Według dziennika popyt na fałszywe zaświadczenia o szczepieniu jest coraz większy i policja prowadzi już śledztwo w 17 sprawach, gdzie lekarze i pielęgniarki współpracowali przy wystawianiu fałszywych zaświadczeń.

Na Węgrzech w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi jest około 60 proc. ludności - według wtorkowych danych ponad 6 mln osób. Trwa także aplikowanie trzeciej dawki, którą otrzymało już 1,6 mln osób.

W kraju trwa obecnie 4. fala pandemii i liczba zgonów na Covid-19 oraz zakażeń gwałtownie rośnie. W ciągu ostatniej dobry stwierdzono 5323 nowych infekcji i zmarło 165 chorych na Covid-19. Liczba aktywnych zakażeń koronawirusem wzrosła do prawie 107 tys.

Władze ogłosiły od poniedziałku tydzień szczepień, co oznacza, że do końca tygodnia na szczepienie można się zgłaszać bez uprzedniego zapisu.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska