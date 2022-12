Węgry: Ambasador RP dla PAP: ten rok przyniósł wiele wyzwań w relacjach polsko-węgierskich

Ten rok przyniósł wiele wyzwań w otaczającym nas świecie, także w relacjach polsko-węgierskich – powiedział w rozmowie z PAP Sebastian Kęciek, ambasador RP w Budapeszcie. Jednocześnie organizacje polskie i polonijne podsumowują mijający rok i mówią PAP o swoich planach na przyszłość.

Ambasador Kęciek objął placówkę w kwietniu 2022 roku. Od czasu przyjazdu do Budapesztu ambasador wykazywał aktywność w kontaktach politycznych z Węgrami i dyplomatami innych krajów, a także brał czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Polonię węgierską. Placówka organizowała lub współorganizowała m.in. wystawy poświęcone rewolucji 1956 r. i równoległym wydarzeniom w Polsce oraz koncert jazzowy w związku z obchodami święta niepodległości.

Kalendarz położonego w centrum Budapesztu Instytutu Polskiego również był w tym roku bogaty w wydarzenia, w tym w wystawy, pokazy filmowe, koncerty i warsztaty.

"Bardzo się cieszymy, że udało nam się powrócić do spotkań osobistych po pandemii" - podkreśliła w rozmowie z PAP dyrektorka Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska. W jej ocenie w 2022 r. udało się przeprowadzić kilka oryginalnych i spektakularnych wydarzeń, w tym sprowadzenie na Węgry fotoplastykonu, połączone z wystawą warszawskich zdjęć Tadeusza Bukowskiego.

"Część projektów chcemy kontynuować w 2023 r. Zorganizowaliśmy szumną węgierską premierę filmu +Mistrz+ o Tadeuszu +Teddym+ Pietrzykowskim, bokserze z Auschwitz, z udziałem jego córki i odtwórcy głównej roli. W przyszłym roku chcemy wydać po węgiersku książkę poświęconą Pietrzykowskiemu" - dodała.

Już w styczniu Instytut Polski planuje kolejne wydarzenia. "Od jakiegoś czasu planujemy zorganizowanie w Budapeszcie wystawę malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Miejmy nadzieję, że plany te uda się niedługo urzeczywistnić" - stwierdziła Urbańska.

Również Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha (SKP) organizowało wiele uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym, ale też aktywnie włączyło się w akcje charytatywne, przede wszystkim w związku z wojną na Ukrainie.

"Od marca do czerwca Dom Polski w Budapeszcie przyjął ok. 60 uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkali u nas od paru dni do dwóch tygodni. Potem osoby te albo znajdowały stałe zamieszkanie na Węgrzech, albo jechały dalej na zachód" - powiedziała PAP Katarzyna Takacsne Kalińska, stojąca na czele SKP.

"Pod koniec marca zorganizowaliśmy wraz z Instytutem Polskim koncert charytatywny, na którym pojawił się prymas Węgier Peter Erdo. Zebrane środki zostały przekazane Kościołowi na Wschodzie" - dodała.

W następnym roku w kwietniu SKP będzie obchodziło 30-lecie istnienia i już teraz przygotowuje się do obchodów. Z kolei na jesieni po raz 29 odbędą się Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, którym będą towarzyszyły różne wydarzenia kulturalne.

"Bardzo doceniam zaangażowanie naszych rodaków mieszkających na Węgrzech w pomoc potrzebującym, szkołom polskim, lokalnym stowarzyszeniom polonijnym. Polskie środowisko zdało wielki test człowieczeństwa, umiejętności wyciągania ręki do potrzebujących" - powiedział PAP Kęciek.

"Mam nadzieję, że następny rok przyniesie upragnione przez wielu zakończenie wojny, wzmocni dobrosąsiedzkie relacje, a także pozwoli wrócić na zwyczajowe tory w relacjach dwustronnych" - stwierdził Kęciek. "W świecie pełnym wyzwań, w którym przyjacielski kraj to wartość rzadka i niezwykle wyjątkowa, bardzo tego potrzebujemy" - podsumował ambasador.

Z Budapesztu Marcin Furdyna