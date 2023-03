Węgry: Ambasador RP: doświadczenia historyczne Polski i Węgier powinny dać nam zrozumienie rosyjskich aspiracji

Doświadczenia historyczne powinny dać Polsce i Węgrom doskonałe zrozumienie Rosji i rosyjskich aspiracji - powiedział ambasador RP w Budapeszcie Sebastian Kęciek w wywiadzie dla magazynu Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych „Ludovika”.

Punktem zwrotnym w stosunkach polsko-węgierskich był rosyjski atak na Ukrainę - tłumaczy Kęciek. "Wpłynął on nie tylko na przyjaźń węgiersko-polską, ale także na inne reakcje krajów regionu i Zachodu. Jednak mimo różnic w pewnych kwestiach staramy się znaleźć obszary, w których możemy współpracować. Staramy się budować mosty tam, gdzie wydaje się to trudne - jest to zadanie dyplomatów" - dodał.

Według ambasadora "polskie społeczeństwo dobrze poradziło sobie z sytuacją", jaka wytworzyła się po wybuchu wojny na Ukrainie. "Staliśmy się hubem dla wsparcia obrony dzielnego narodu ukraińskiego" - dodał dyplomata.

"Polska starała się ostrzegać na forach międzynarodowych przed ryzykiem konsekwencji zakończenia budowy gazociągu Nord Stream 2. Starała się też wskazywać na agresywną politykę, jaką prowadzi Rosja" - powiedział ambasador.

"Polska w ciągu 80 lat nie tylko całkowicie odbudowała zniszczoną Warszawę, ale także osiągnęła poważny rozwój gospodarczy. Jest to również przykład dla Ukrainy, że może odbudować wszystko, co zostało zniszczone" - dodał.

Sebastian Kęciek będzie 21 marca gościem Forum Ambasadorów Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych.

Z Budapesztu Marcin Furdyna